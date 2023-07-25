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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ атаковали российский патрульный корабль в Черном море

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские беспилотные катера в ночь на вторник, 25 июля попытались атаковать патрульный корабль ВМФ России «Сергей Котов», говорится в сообщении Минобороны России.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров», — рассказала в российском военном ведомстве.

«Сергей Котов» контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря. После отражения атаки корвет продолжает выполнять поставленные задачи, уточнили в Минобороны.

Ранее украинские беспилотные катера также безуспешно атаковали в Черном море российские разведывательные корабли «Иван Хурс» и «Приазовье».

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

volmen

Ну достаточно просто "Российский рядовой Березин", ещё отчество год рождения и номер тел. сообщите. Сколько...