ВСУ атаковали российский патрульный корабль в Черном море

Украинские беспилотные катера в ночь на вторник, 25 июля попытались атаковать патрульный корабль ВМФ России «Сергей Котов», говорится в сообщении Минобороны России.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров», — рассказала в российском военном ведомстве.

«Сергей Котов» контролирует судоходство в юго-западной части Черного моря. После отражения атаки корвет продолжает выполнять поставленные задачи, уточнили в Минобороны.

Ранее украинские беспилотные катера также безуспешно атаковали в Черном море российские разведывательные корабли «Иван Хурс» и «Приазовье».