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Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы

Источник:
«Известия»
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Крупные российские банки перестали принимать у населения доллары и евро через свои банкоматы, из-за введенных против них западных санкций.

Подобную возможность не предоставляют 11 из 13 системно значимых кредитных организаций страны. Доллары и евро принимают только в банкоматах «Альфы» и «Тинькофф». В первом банке за внесение валюты комиссию не взимают, а во втором — берут плату в 5%, сообщили «Известиям» в кредитных организациях.

При этом почти во всех банках не дали информации о том, по какой причине они перестали принимать западную валюту. Лишь в одном банке пояснили, что перестали это делать после введения против него иностранных санкций.

По мнению экспертов, подобные действия связаны с тем, что практически все системно значимые российские кредитные организации сейчас находятся под санкциями Запада, а их корреспондентские счета в долларах и евро в иностранных банках заморожены.

Отказ от приема долларов и евро через банкоматы может быть связан с общим падением спроса населения на эту услугу, полагают эксперты.

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