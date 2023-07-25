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Окружение Байдена ищет способ спасти его от падений

Источник:
Sibnet.ru
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Окружение президента США Джо Байдена после ряда курьезных инцидентов с его участием задумалось, как сделать, чтобы тот больше не спотыкался на публичных мероприятиях.

Помощники Байдена поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент сильно споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии, приводит РИА Новости материал телеканала NBC News.

Его команда собралась, чтобы выяснить, что могло пойти не так и как сделать так, чтобы такой постыдный и опасный инцидент «никогда больше не повторился», передает телеканал.

Представители Республиканской партии рассматривают возраст Байдена, которому в ноябре исполнится 81 год, как один из элементов борьбы в ходе предвыборной кампании за пост президента.

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал видео с подборкой моментов, на которых Байден падает или спотыкается.

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