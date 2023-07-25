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Продажи водки и коньяка резко упали в России

Источник:
«Ведомости»
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Продажи водки в России за год упали на 16,4%, коньяка — на 20,3%, , такие выводы следуют из данных ЕГАИС

Такое заметное сокращение, вероятное, связано с теневым, нелегальным рынком, приводят «Ведомости» мнение экспертов. Многие иностранные бренды ушли из России после начала СВО, магазины могут закупать контрафактный алкоголь у теневых производителей.

Другая причина — снижение доходов у населения, преимущественно у среднего класса. Поэтому люди стали покупать более дешевые напитки.

Теневая продукция не учитывается в статистике. В России действует мораторий, ограничения на проверки магазинов, реализующих алкоголь, государство не может полноценно выявить и пресечь продажи суррогата.

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Экономика #Торговля
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