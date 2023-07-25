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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Огромные потери в ВСУ привели в ярость Зеленского

Источник:
РИА Новости
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Огромные потери и низкий боевой дух в Вооруженных силах Украины (ВСУ) привели в ярость президента Владимира Зеленского, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда», — приводит РИА Новости слова Макгрегора. Он отметил, что ВСУ понесли «чудовищные потери».

По мнению Макгрегора, отсюда разочарование, которое у Зеленского. «Он был разъярен, зол, обескуражен», — отметил бывший советник главы Пентагона.

По мнению полковника, Украина находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря американской финансовой помощи.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

jeryakob

c таким курсом доллара не очень то и купишь

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....

nicollaich

Воевать с памятниками могут только слабаки, которые боятся воевать с живыми.(с)