Огромные потери и низкий боевой дух в Вооруженных силах Украины (ВСУ) привели в ярость президента Владимира Зеленского, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда», — приводит РИА Новости слова Макгрегора. Он отметил, что ВСУ понесли «чудовищные потери».

По мнению Макгрегора, отсюда разочарование, которое у Зеленского. «Он был разъярен, зол, обескуражен», — отметил бывший советник главы Пентагона.

По мнению полковника, Украина находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря американской финансовой помощи.