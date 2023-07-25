Народный фронт исключит Исинбаеву из руководства

Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, говорится в разосланных материалах для голосования.

Испанские СМИ ранее сообщили, что спортсменка переехала жить на Канарские острова. Исинбаева ответила на упреки в соцсетях тем, что она «человек мира», а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным». Эти слова вызвали волну критики в России.

Во вторник, 25 июля состоится внеочередное заседание центрального штаба движения. На нем будет рассмотрен вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба, сообщили ТАСС в ОНФ.

ОНФ — общественное движение, созданное по инициативе президента России Владимира Путина как коалиция общественно-политических организаций.