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Народный фронт исключит Исинбаеву из руководства

Источник:
РИА Новости
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Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Фото: Tab59 / CC BY-SA 2.0

Общероссийский народный фронт (ОНФ) планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву, говорится в разосланных материалах для голосования.

Испанские СМИ ранее сообщили, что спортсменка переехала жить на Канарские острова. Исинбаева ответила на упреки в соцсетях тем, что она «человек мира», а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала «номинальным». Эти слова вызвали волну критики в России.

Во вторник, 25 июля состоится внеочередное заседание центрального штаба движения. На нем будет рассмотрен вопрос об исключении Исинбаевой из состава центрального штаба, сообщили ТАСС в ОНФ.

ОНФ — общественное движение, созданное по инициативе президента России Владимира Путина как коалиция общественно-политических организаций.

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