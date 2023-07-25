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США пообещали защитить Польшу от «Вагнера»

Источник:
РИА Новости
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Госдепартамент США пообещал защитить польские территории в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу.

Лукашенко накануне на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «вагнеровцы» хотят «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув» — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.

«Наш альянс с Польшей крепок. Польша — это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — цитирует РИА Новости официального представителя Госдепа Мэттью Миллер.

Отряда «Вагнер» сейчас базируются в Белоруссии. Они там занимаются подготовкой белорусских военных.

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