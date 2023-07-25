Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал недопустимой ситуацию, когда «некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству».

Бастрыкин отметил, что имеет в виду блогеров. «Хотел бы подчеркнуть, что это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать», — приводит РИА Новости слова главы СК РФ.

«Популярные российские блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег», — предупредил Бастрыкин.

В марте блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее супруга Артема обвинили в уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей.

Еще одно дело о неуплате налогов возбудили в отношении автора «Марафонов желаний» — Еленой Блиновской. По версии следствия, с 2019 по 2021 год она не уплатила налоги на сумму более 918 миллиона рублей.