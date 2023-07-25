Российский боец уничтожил в бою более десяти украинских солдат

Российский рядовой в районе Времевского выступа обнаружил и один уничтожил более десятка украинских военных, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

По его словам, стрелок мотострелкового взвода мотострелкового полка группировки рядовой Артем Березин в ходе контрнаступления украинских войск на одном из участков Запорожского направления выполнял задачи по огневому поражению живой силы противника.

«В ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа рядовой Березин, находясь в составе подразделения на оборонительном рубеже, сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка националистов», — рассказал РИА Новости Чехов.

Он отметил, что благодаря профессионализму и самоотверженности мотострелков и лично рядового Артема Березина атака противника сорвалась, а российские войска продолжили держать позиции.