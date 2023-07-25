США выступили против атак беспилотников «внутри России»

США не поддерживают нанесение ударов украинскими беспилотниками по территории России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя атаку дронов на Москву.

«Что касается атаки беспилотников в Москве, мы ясно заявляли, что в целом не поддерживаем атаки внутри России», — цитирует ТАСС Жан-Пьер. Она добавила, что США не признают Крым частью России.

Пресс-секретарь Белого дома при этом отметила, что Вашингтон продолжит предоставлять военную помощь Украине.

«Таковы наши обязательства перед Украиной», — сказала Жан-Пьер. «Вы и далее будете видеть то же самое со стороны президента Джо Байдена. И не только со стороны президента, но и со стороны союзников по НАТО», — заключила представитель Белого дома.