Правоохранительные органы должны расследовать преступления карателей, наемников и неонацистов, заявил президент России Владимир Путин в обращении Дня сотрудников следственных органов.

«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов», — сказал Путин.

По его словам, именно так работают органы следствия в новых регионах страны, способствуя их интеграции в единое правовое пространство России и защищая конституционный порядок и законность.

«Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», — отметил Путин.