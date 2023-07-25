Когда лучше брать отпуск в 2024 году

Наиболее выгодные для россиян месяцы для отпуска в 2024 году с точки зрения доходов — июль, август и октябрь, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит, в доходах сотрудник не потеряет. В августе 22 рабочих дня, поэтому его также можно рассмотреть для отдыха», — цитирует эксперта «Прайм».

При этом в январе, мае и июне 2024 года отпуск лучше не планировать, поскольку в эти месяцы минимальное количество трудовых дней. Это означает, что каждый рабочий день будет стоить дороже, чем в другие месяцы.

Санина пояснила, что понятие выгодных и невыгодных месяцев для отпуска существует из-за того, что отпускные рассчитываются иначе, чем зарплата. Так, если количество рабочих дней в месяце меньше обычного, размер отпускных будет отличаться от зарплаты в меньшую сторону.