Стартовал конный пробег из Татарстана на Алтай

Стартовал конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, приуроченный к популяризации лошадей татарской породы, патент на которую был получен в 2019 году, сообщил Минсельхоз Татарстана.

Для участия были отобраны шесть лошадей. Маршрут превысит три тысячи километров и пройдет через 56 населенных пунктов в восьми регионах России.

Повстречать участников можно будет в республиках Татарстан, Башкортостан, Алтай, в Пермском крае, в Свердловской, Тюменской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

Планируется, что участники финишируют в конце августа 2023 года в Майминском районе Республики Алтай возле памятного знака «Алтай – сердце Евразии», на берегу реки Катунь. Он был открыт летом 2006 года и стал подарком первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева к 250-летию вхождения Алтая в состав России.