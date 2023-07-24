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Стартовал конный пробег из Татарстана на Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минсельхоз Татарстана

Стартовал конный пробег по маршруту Татарстан – Алтай, приуроченный к популяризации лошадей татарской породы, патент на которую был получен в 2019 году, сообщил Минсельхоз Татарстана.

Для участия были отобраны шесть лошадей. Маршрут превысит три тысячи километров и пройдет через 56 населенных пунктов в восьми регионах России.

Повстречать участников можно будет в республиках Татарстан, Башкортостан, Алтай, в Пермском крае, в Свердловской, Тюменской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

Планируется, что участники финишируют в конце августа 2023 года в Майминском районе Республики Алтай возле памятного знака «Алтай – сердце Евразии», на берегу реки Катунь. Он был открыт летом 2006 года и стал подарком первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева к 250-летию вхождения Алтая в состав России.

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Топ комментариев

Asd10

А вы всегда типа А нас то за ще... Да Бог не ерошка, Он видит немножко.

GammiPluh

Если Украина не получит деньги России (те самые вожделенные репарации) то примерно через 1 неделю эта...

GammiPluh

Сами со своим Зеленским разбирайтесь, он не наша проблема

mosquito__2010

Он хотел написать "ректальный", забыл просто это слово.