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Банки обязали проверять все переводы россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает российские банки проверять все переводы физических лиц на признаки мошенничества. Подозрительные операции будут приостанавливать на два дня.

Согласно документу, банки должны будут проверять переводы на признаки мошенничества. Перед тем как осуществить операцию, они будут сверяться со специальной базой Центробанка, в которую внесены счета, замеченные в подозрительных операциях.

Если счет окажется в черном списке регулятора, банк должен на два дня заморозить перевод и связаться с клиентом для подтверждения и узнать, добровольно ли он совершал операцию. За этот двухдневный период отправитель платежа сможет отозвать операцию.

Если банк не сверился с базой и отправил деньги на сомнительный счет, он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства. Срок возмещения — 30 дней после получения заявления от пострадавшего клиента.

Также проверять перевод на признаки мошенничества обяжут и банк, который получает средства. Если он видит, что на счет из черного списка перечисляют деньги, то у кредитного учреждения будет право приостановить доступ владельца такого счета к электронным средствам платежа.

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