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Опубликован трейлер последних серий «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале трейлер заключительных серий третьего сезона сериала «Ведьмак». Они станут последними, в которых роль Геральта исполнит Генри Кавилл.

В ролике главному герою Геральту говорят, что он должен выбрать сторону в предстоящей битве. На экране также появляются новые опасные монстры. Из трейлера следует, что ведьмак в конце сезона сразится с Вильгефорцем.

29 июня вышли первые пять серий проекта — каждая из них длится около часа. 27 июля будут доступны остальные пять эпизодов. Съемки четвертого сезона «Ведьмака» должны начаться в этом сентябре, если в ситуацию не вмешается забастовка сценаристов и актеров Голливуда.

В четвертом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит актер Лиам Хемсворт. Генри Кавилл принял решение уйти из сериала — по одной из версий, из-за расхождений сюжета экранизации «Ведьмака» с книгами Анджея Сапковского.

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