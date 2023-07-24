Обнаружен первый метеорит-бумеранг

Ученые изучили метеорит Northwest Africa 13188, обнаруженный несколько лет назад в пустыне Сахара. Оказалось, что родиной космического камня является Земля. Это первый случай, когда ученые нашли на Земле метеорит-бумеранг.

Лабораторное исследование показало, что метеорит имеет тот же химический состав, что и вулканические породы на Земле, пишет Space.com. Специалисты предполагают, что он оказался «выброшен» с Земли в космос, а затем вернулся на планету.

Некоторые из его химических элементов за сотни лет воздействия космического излучения преобразовались в более легкие формы. Обнаруженную концентрацию гелия-3, бериллия-10 и неона-21 в метеорите можно объяснить только воздействием космических лучей.

метеорит Northwest Africa 13188 Фото : © conf.goldschmidt.info

Геологи отметил, что это одно из ключевых доказательств, подтверждающих путешествие камня за пределы Земли. Предполагается, что камень оказался в космос во время падения на Землю астероида примерно 10 тысяч лет назад.

Красновато-коричневый камень мог провести от 2 тысяч до нескольких десятков тысяч лет на орбите вокруг Земли, прежде чем снова войти в ее атмосферу. Во время падения он покрылся блестящим слоем расплавленной поверхности, что также подтверждает его нахождение в космосе.