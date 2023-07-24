Китай оставил ВСУ без военного снаряжения

Китай снизил поставки военных товаров на Украину, переправив их основной объем в Россию, следует из таможенной статистики.

В частности, речь идет о поставках дронов, тепловизоров, шлемов и бронекерамики, пишет Politico. «В этом году Россия импортировала из Китая дронов на сумму более 100 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем Украина», — отмечает издание.

Кроме этого, поставки в Россию керамики для бронежилетов увеличились на 69%, что составляет более 225 миллионов долларов. Одновременно товарооборот с Украиной по данной позиции снизился на 61% — до 5 миллионов долларов.

Как отмечают авторы статьи, у китайских компаний, которые выпускают оборудование двойного назначения, сейчас значительно увеличился объем заказов. При этом значительная часть продукции в итоге оказывается в России.