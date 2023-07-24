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Какие привычки увеличат продолжительность жизни

Источник:
«Газета.Ru»
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Специалисты американского общества нутрициологов выявили привычки, которые могут значительно продлить срок жизни. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании общества Nutrition 2023.

В этот список вошли следующие привычки:

  • поддерживать физическую активность
  • не иметь зависимости от обезболивающих
  • не курить
  • эффективно справляться со стрессом
  • правильно питаться
  • не злоупотреблять алкоголем регулярно,
  • соблюдать гигиену сна
  • поддерживать позитивные социальные отношения

Ученые собрали данные об образе жизни 700 тысяч человек, а также провели оценку состояния организма. Согласно результатам, мужчины, у которых есть все восемь привычек в возрасте 40 лет, проживут в среднем на 24 года дольше, чем мужчины, не имеющие ни одной из них.

Для женщин наличие всех восьми факторов долголетия было связано с прогнозируемым увеличением продолжительности жизни на 21 год.

Низкая физическая активность, употребление обезболивающих и курение оказали наибольшее влияние на продолжительность жизни. Эти факторы были связаны с повышением риска смерти на 30-45%.

Стресс, чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание и плохая гигиена сна были связаны с увеличением риска смерти примерно на 20%, а отсутствие позитивных социальных отношений повышали этот риск на 5%.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

Asd10

А вы всегда типа А нас то за ще... Да Бог не ерошка, Он видит немножко.

GammiPluh

Сами со своим Зеленским разбирайтесь, он не наша проблема

GammiPluh

Если Украина не получит деньги России (те самые вожделенные репарации) то примерно через 1 неделю эта...

mosquito__2010

Он хотел написать "ректальный", забыл просто это слово.