Какие привычки увеличат продолжительность жизни

Специалисты американского общества нутрициологов выявили привычки, которые могут значительно продлить срок жизни. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании общества Nutrition 2023.
В этот список вошли следующие привычки:
- поддерживать физическую активность
- не иметь зависимости от обезболивающих
- не курить
- эффективно справляться со стрессом
- правильно питаться
- не злоупотреблять алкоголем регулярно,
- соблюдать гигиену сна
- поддерживать позитивные социальные отношения
Ученые собрали данные об образе жизни 700 тысяч человек, а также провели оценку состояния организма. Согласно результатам, мужчины, у которых есть все восемь привычек в возрасте 40 лет, проживут в среднем на 24 года дольше, чем мужчины, не имеющие ни одной из них.
Для женщин наличие всех восьми факторов долголетия было связано с прогнозируемым увеличением продолжительности жизни на 21 год.
Низкая физическая активность, употребление обезболивающих и курение оказали наибольшее влияние на продолжительность жизни. Эти факторы были связаны с повышением риска смерти на 30-45%.
Стресс, чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание и плохая гигиена сна были связаны с увеличением риска смерти примерно на 20%, а отсутствие позитивных социальных отношений повышали этот риск на 5%.