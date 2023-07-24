Путин одобрил введение цифрового рубля

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.

Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года, оператором новой платформы выступит Банк России. После этого российский рубль будет представлен в трех формах: наличной, безналичной и цифровой.

Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках. Регулятор определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, за которые российские банки должны обеспечить для клиентов возможность использовать операции с новой валютой.

Цифровой рубль будет обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% от размера платежа.