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Путин одобрил введение цифрового рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы.

Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года, оператором новой платформы выступит Банк России. После этого российский рубль будет представлен в трех формах: наличной, безналичной и цифровой.

Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках. Регулятор определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, за которые российские банки должны обеспечить для клиентов возможность использовать операции с новой валютой.

Цифровой рубль будет обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% от размера платежа.

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Топ комментариев

Asd10

А вы всегда типа А нас то за ще... Да Бог не ерошка, Он видит немножко.

GammiPluh

Сами со своим Зеленским разбирайтесь, он не наша проблема

GammiPluh

Если Украина не получит деньги России (те самые вожделенные репарации) то примерно через 1 неделю эта...

mosquito__2010

Он хотел написать "ректальный", забыл просто это слово.