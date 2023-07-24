Бессмертное существо нашли в Мировом океане

Итальянские ученые обнаружили в океане медузу Turritopsis dohrnii, которая потенциально способна жить вечно.

Исследователи установили, что когда медуза становится слишком старой или получает повреждения, медуза откатывается к стадии полипа и затем растет заново, пишет журнал The Biologist.

Для этого она поглощает свои щупальца и превращается в скопление недифференцированных клеток на морском дне. Затем молодой полип может снова превратиться во взрослую форму, при этом зрелые медузы будут иметь генетическую идентичность с полипом.

Отмечается, что дальнейшие исследования смогут пролить свет на клеточные механизмы, лежащие в основе вечной жизни. Ученые решили дать медузе прозвище «Бенджамин Баттон» в честь литературного персонажа, который рождается старым и затем молодеет.