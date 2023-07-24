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Бессмертное существо нашли в Мировом океане

Источник:
Sibnet.ru
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Итальянские ученые обнаружили в океане медузу Turritopsis dohrnii, которая потенциально способна жить вечно.

медуза Turritopsis dohrnii
медуза Turritopsis dohrnii
Фото: Bachware / CC BY-SA 4.0

Исследователи установили, что когда медуза становится слишком старой или получает повреждения, медуза откатывается к стадии полипа и затем растет заново, пишет журнал The Biologist.

Для этого она поглощает свои щупальца и превращается в скопление недифференцированных клеток на морском дне. Затем молодой полип может снова превратиться во взрослую форму, при этом зрелые медузы будут иметь генетическую идентичность с полипом.

Отмечается, что дальнейшие исследования смогут пролить свет на клеточные механизмы, лежащие в основе вечной жизни. Ученые решили дать медузе прозвище «Бенджамин Баттон» в честь литературного персонажа, который рождается старым и затем молодеет.

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Топ комментариев

Asd10

А вы всегда типа А нас то за ще... Да Бог не ерошка, Он видит немножко.

GammiPluh

Сами со своим Зеленским разбирайтесь, он не наша проблема

GammiPluh

Если Украина не получит деньги России (те самые вожделенные репарации) то примерно через 1 неделю эта...

mosquito__2010

Он хотел написать "ректальный", забыл просто это слово.