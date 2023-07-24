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Путин повысил на пять лет срок пребывания в запасе

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет для граждан, имеющих воинские звания.

Предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве увеличен: для старших офицеров — до 65 лет, для младших офицеров — до 60 лет, для имеющих иные звания — до 55 лет. Для имеющих звания высших офицеров предельный возраст не меняли (70 лет), говорится в законе.

Предельный возраст перечисленных военнообязанных первого разряда повышен с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего разряда — с 50 до 55 лет. Также можно будет заключить контракт с иностранным гражданином в возрасте до 52 лет.

Закон предполагает, что с 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года будет действовать период, в который военнообязанные будут уходить в отставку поэтапно. В 2024 году граждане в возрасте 50 лет будут пребывать в резерве до 51 года, в 2025 году — до 52 лет.

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