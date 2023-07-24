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Интерес россиян к интернет‑покупкам упал

Источник:
ТАСС
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Россияне в первом полугодии 2023 года совершили покупок в традиционных магазинах и торговых центрах на 26% больше, чем за аналогичный период 2022 года, снизив при этом на 25% количество покупок в интернете, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

«Один из главных трендов минувшего полугодия — у россиян вырос интерес к традиционным покупкам в магазинах и торговых центрах. В первом полугодии 2023 года общее число таких платежей выросло на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. А количество интернет-покупок, напротив, снизилось на 25%», — приводит ТАСС результаты исследования.

Таким образом, 56% всех покупок россиян в первом полугодии 2023 года пришлось на классическую торговлю, 44% — на онлайн-магазины.

Средний чек одной офлайн-покупки составил 1 312 рублей, в прошлом году – 1038 рублей. В онлайне средняя сумма покупки в первом полугодии 2023 года, по данным банка, снизилась и составила 1 299 рублей. Тогда как годом ранее эта сумма составляла 1 490 рублей.

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