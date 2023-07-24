Российский беспилотник уничтожил танк Leopard. ВИДЕО

Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил танк Leopard на Запорожском направлении. Видео уничтожения тяжелой бронемашины ВСУ опубликовал телеграм-канал «Военное дело».

В ролике запечатлен момент попадания «Ланцета» по немецкому танку — его броня оказалась бессильна против кумулятивного заряда. После поражения бронемашина загорелась. По всей видимости, танку потребуется долгосрочный ремонт.

Ранее производитель дронов «Ланцет» сообщал, что новое поколение этих барражирующих боеприпасов будет практически неуязвимо. Они будут действовать по команде оператора, однако цель беспилотник выбирает сам.

Автономность нового поколения «Ланцетов» делают невозможным подавление барражирующего боеприпаса средствами радиоэлектронной борьбы.