НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинский генерал перечислил преимущества российской армии

Источник:
РИА Новости
450 0

Российские силы имеют существенное преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. <…> К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы», — цитирует РИА Новости Кривоноса.

По его словам, главная проблема ВСУ заключается в высоком уровне коррупции на Украине. При этом киевский режим тратит и без того ограниченные ресурсы впустую, занимаясь облагораживанием столицы вместо того, чтобы вкладывать деньги в закупки военного оборудования для армии, добавил Кривонос.

Он отметил, что из-за хорошо подготовленной линии обороны России и недостаточного количества западной техники, поставленной странами НАТО, ВСУ не удалось достичь успехов в контрнаступлении.

Без авиации и систем ПВО украинцы оказались уязвимы перед российскими силами, заключил Кривонос.

Тема: Военная операция на Украине
Российская ПВО отразила атаку 17 беспилотников в Крыму
Блинкен заявил, что Украина получит истребители F‑16
Командующий ЦВО дал прогноз, когда кончится запас сил у ВСУ
Два украинских беспилотника атаковали Москву
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Женщина едва не погибла из‑за секс‑игрушки в аппарате МРТ
Украина начала эвакуацию Харькова
Путин раскрыл потери России от зерновой сделки
Россия «выключила» украинские HIMARS
Обсуждение (0)
Картина дня
Российская ПВО отразила атаку 17 беспилотников в Крыму
Останки героя-разведчика Кузнецова пытались украсть во Львове
Украинский генерал перечислил преимущества российской армии
Интерес россиян к интернет‑покупкам упал
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Asd10

А вы всегда типа А нас то за ще... Да Бог не ерошка, Он видит немножко.

GammiPluh

Если Украина не получит деньги России (те самые вожделенные репарации) то примерно через 1 неделю эта...

GammiPluh

Сами со своим Зеленским разбирайтесь, он не наша проблема

mosquito__2010

Он хотел написать "ректальный", забыл просто это слово.