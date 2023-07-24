Украинский генерал перечислил преимущества российской армии

Российские силы имеют существенное преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Военные, против которых мы сражаемся, обладают замечательным опытом, а государство полностью обеспечивает все нужды армии. <…> К сожалению, в определенных моментах у нас в этом направлении есть большие провалы», — цитирует РИА Новости Кривоноса.

По его словам, главная проблема ВСУ заключается в высоком уровне коррупции на Украине. При этом киевский режим тратит и без того ограниченные ресурсы впустую, занимаясь облагораживанием столицы вместо того, чтобы вкладывать деньги в закупки военного оборудования для армии, добавил Кривонос.

Он отметил, что из-за хорошо подготовленной линии обороны России и недостаточного количества западной техники, поставленной странами НАТО, ВСУ не удалось достичь успехов в контрнаступлении.

Без авиации и систем ПВО украинцы оказались уязвимы перед российскими силами, заключил Кривонос.