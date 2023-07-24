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Samsung представил премиальный телевизор

Источник:
Sibnet.ru
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Samsung объявил старт продаж своего 89-дюймового телевизора с инновационной матрицей MicroLED. Стоимость устройства в Корее составляет 130 миллионов вон — это порядка 9 миллионов рублей по текущему курсу.

телевизор Samsung MNA89MS1BACXKR
телевизор Samsung MNA89MS1BACXKR
Фото: © Samsung

Телевизор Samsung MNA89MS1BACXKR оснащен технологией MicroLED, которая обеспечивает высокую долговечность, эффективность и производительность. Экран получил более 20 миллионов светодиодов, пишет ITHome. Также дисплей поддерживает форматы HDR10 и HDR10+.

За производительность телевизора отвечает процессор Micro AI. В наличии технология OTS Pro для синхронизации звука и видео, технология AVA для интеллектуальной регулировки звука и функция Q-symphony для гармоничного сочетания звука из телевизора и стереосистемы.

Кроме того, телевизор Samsung может похвастаться наличием встроенной 6.2.2-канальной аудиосистемы мощностью 100 Вт, которая поддерживает Dolby Atmos. В перспективе линейку MicroLED пополнят модели диагональю 76, 101 и 114 дюймов.

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Топ комментариев

Asd10

А вы всегда типа А нас то за ще... Да Бог не ерошка, Он видит немножко.

GammiPluh

Если Украина не получит деньги России (те самые вожделенные репарации) то примерно через 1 неделю эта...

GammiPluh

Сами со своим Зеленским разбирайтесь, он не наша проблема

mosquito__2010

Он хотел написать "ректальный", забыл просто это слово.