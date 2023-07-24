Samsung представил премиальный телевизор

Samsung объявил старт продаж своего 89-дюймового телевизора с инновационной матрицей MicroLED. Стоимость устройства в Корее составляет 130 миллионов вон — это порядка 9 миллионов рублей по текущему курсу.

Телевизор Samsung MNA89MS1BACXKR оснащен технологией MicroLED, которая обеспечивает высокую долговечность, эффективность и производительность. Экран получил более 20 миллионов светодиодов, пишет ITHome. Также дисплей поддерживает форматы HDR10 и HDR10+.

За производительность телевизора отвечает процессор Micro AI. В наличии технология OTS Pro для синхронизации звука и видео, технология AVA для интеллектуальной регулировки звука и функция Q-symphony для гармоничного сочетания звука из телевизора и стереосистемы.

Кроме того, телевизор Samsung может похвастаться наличием встроенной 6.2.2-канальной аудиосистемы мощностью 100 Вт, которая поддерживает Dolby Atmos. В перспективе линейку MicroLED пополнят модели диагональю 76, 101 и 114 дюймов.