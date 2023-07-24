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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская ПВО отразила атаку 17 беспилотников в Крыму

Источник:
Sibnet.ru
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Украина в ночь на понедельник, 24 июля попыталась атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников, сообщило Минобороны России.

«Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова», — говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, еще три украинских беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет», — отметили в Минобороны.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. «Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — сообщил он. По предварительной информации, пострадавших нет, добавил глава региона.

Аксенов также сообщил, что в целях безопасности приостановлено дивжение на участке железной дороги в Джанкойском районе Крыма, а также автотрассе Джанкой — Симферополь.

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