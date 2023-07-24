Стрелкова нашли в СИЗО «Лефортово

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО «Лефортово», сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

В двухместной камере Стрелкова установлен телевизор, есть холодильник, место для хранения личных вещей и «все, что положено в рамках правил внутреннего распорядка», написал Мельников в своем телеграм-канале.

«Он [Стрелков] также успел воспользоваться услугами библиотеки изолятора и в настоящий момент читает художественное произведение "Оправдание острова" автора Евгения Водолазкина», — добавил Мельников.

По его словам Стрелков отказался от беседы, касаемой условий содержания и условий прав человека, уточнил правозащитник. Он отметил, что это может быть связано с «шоковым состоянием» арестованного.

Стрелкова задержали 21 июля, а затем арестовали до 18 сентября по делу о публичных призывах к экстремизму. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.