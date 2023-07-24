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Стрелкова нашли в СИЗО «Лефортово

Источник:
Sibnet.ru
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Игорь Стрелков (Гиркин)
Игорь Стрелков (Гиркин)
Фото: Dom kobb / CC BY-SA 4.0

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО «Лефортово», сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

В двухместной камере Стрелкова установлен телевизор, есть холодильник, место для хранения личных вещей и «все, что положено в рамках правил внутреннего распорядка», написал Мельников в своем телеграм-канале.

«Он [Стрелков] также успел воспользоваться услугами библиотеки изолятора и в настоящий момент читает художественное произведение "Оправдание острова" автора Евгения Водолазкина», — добавил Мельников.

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По его словам Стрелков отказался от беседы, касаемой условий содержания и условий прав человека, уточнил правозащитник. Он отметил, что это может быть связано с «шоковым состоянием» арестованного.

Стрелкова задержали 21 июля, а затем арестовали до 18 сентября по делу о публичных призывах к экстремизму. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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