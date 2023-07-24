Блинкен заявил, что Украина получит истребители F‑16

Украина получит истребители F-16, но только через несколько месяцев, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, «речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время».

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«Наше военное руководство прилагает все возможные усилия к тому, чтобы определить, какие [именно вооружения] наиболее эффективны для украинцев, как быстро они могут быть развернуты, насколько эффективно они могут применяться. Так будет и дальше, процесс по F-16 движется», — отметил Блинкен.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Украину получит F-16 уже до конца 2023 года, но ход боевых действий они не изменят.