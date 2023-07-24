Начался прием заявок на отсрочку призыва для IT‑специалистов

Прием заявок IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва начался в России, сообщила пресс-служба Минцифры России.

Сотрудники IT-компаний смогут подать заявки через "Госуслуги" до 8 августа, а сами организации — отправить списки сотрудников в министерство до 11 августа.

Сотрудники IT-компаний для отсрочки должны иметь российское гражданство, а также входить в возрастную группу от 18 до 27 лет. Критерием также является высшее образование по специальности.

Кроме того, они должны работать в аккредитованных Минцифры IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва, сама компания должна быть аккредитована до 11 августа.

Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке с 1 октября по 31 декабря 2023 года.