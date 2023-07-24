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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Командующий ЦВО дал прогноз, когда кончится запас сил у ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины
Фото: © U.S. Army

Украинские силы продолжат попытки наступления до конца августа, заявил командующий российской группировкой войск «Центр» генерал Андрей Мордвичев.

«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», — сказал Мордвичев в интервью программе «Соловьев Live».

Он также прокомментировал применение украинскими войсками кассетных боеприпасов. «Нет ожидаемого для противника эффекта для таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита», — отметил генерал.

По его словам, у Украины закончились 150-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, а кассетные боеприпасы по сравнению с ними менее эффективны для наступательных действий.

Тема: Военная операция на Украине
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