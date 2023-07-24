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Фильм «Жанна Дюбарри» возглавил кинопрокат в России

Источник:
ТАСС
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фильм «Жанна Дюбарри»
Фото: Why Not Productions

Фильм «Жанна Дюбарри» собрал 70 миллионов рублей за выходные и стал лидером проката в России, свидетельствуют данные портала Kinobusiness.

Картина французского режиссера Майвенн рассказывает об отношениях французского короля Людовика XV с его фавориткой Жанной Дюбарри. Главные роли исполнили Джонни Депп, Майвенн и Пьер Ришар.

На втором месте в российском прокате расположился норвежский мультфильм «Просто супер», собравший 20,8 миллиона рублей за выходные, приводит ТАСС данные Kinobusiness.

На третьем месте — фильм Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли. Фильм собрал за выходные 20,5 миллиона рублей.

Американская комедия «Барби», которая официально не идет в России, возглавила рейтинг кинопроката в странах СНГ.

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