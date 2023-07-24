Два украинских беспилотника атаковали Москву — пострадали два нежилых здания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня около четырех часов (мск) утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Эту информацию подтвердило Минобороны. «Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы», — говорится в сообщении военного ведомства.

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», — отметили в Минобороны.