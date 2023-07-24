НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Путин пообещал заместить украинское зерно в мире

Источник:
Sibnet.ru
150 1

Россия после завершения зерновой сделки способна заместить украинское зерно в мире как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил президент Владимир Путин.

«Тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — написал российский лидер в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Она опубликована на сайте Кремля.

Зерновая была заключена год назад. Она включала две части. Первая —вывоз украинской сельхозпродукции для нуждающихся стран. Вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Но лишь незначительная часть зерна доходила до бедных стран. Вторая часть так и не была реализована.

По словам Путина, зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения. «Препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам», — отметил он.

За год в рамках зерновой сделки экспортировали 32,8 миллиона тонн груза, но свыше 70% из них поступили в Евросоюз и другие страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, указал президент.

Путин заверил, что несмотря на санкции, Москва будет продолжать работать над организацией поставок зерна, удобрений и продовольствия в Африку.

Еще по теме
Улучшенные сорта пшеницы вывели на Алтае
Цены на бытовую технику подскочат из‑за ослабления рубля
Глава Россельхознадзора раскритиковал выпуск продуктов по ТУ
Четыре продукта в России подделывали чаще всего
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Женщина едва не погибла из‑за секс‑игрушки в аппарате МРТ
Украина начала эвакуацию Харькова
Путин раскрыл потери России от зерновой сделки
Россия «выключила» украинские HIMARS
Обсуждение (1)
Картина дня
Два украинских беспилотника атаковали Москву
Путин пообещал заместить украинское зерно в мире
Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»
Американский адмирал призвал НАТО атаковать корабли ВМФ России
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
39
Школьников заставят заниматься общественно-полезным трудом
33
Путин продлил ответные санкции против Запада
32
Подпольщик сообщил об уничтожении иностраннных наемников в Николаеве
29
Власти решили не повышать призывной возраст с 18 лет
26
Прокурор запросил 20 лет колонии для Навального