Путин пообещал заместить украинское зерно в мире

Россия после завершения зерновой сделки способна заместить украинское зерно в мире как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил президент Владимир Путин.

«Тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — написал российский лидер в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Она опубликована на сайте Кремля.

Зерновая была заключена год назад. Она включала две части. Первая —вывоз украинской сельхозпродукции для нуждающихся стран. Вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Но лишь незначительная часть зерна доходила до бедных стран. Вторая часть так и не была реализована.

По словам Путина, зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения. «Препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам», — отметил он.

За год в рамках зерновой сделки экспортировали 32,8 миллиона тонн груза, но свыше 70% из них поступили в Евросоюз и другие страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, указал президент.

Путин заверил, что несмотря на санкции, Москва будет продолжать работать над организацией поставок зерна, удобрений и продовольствия в Африку.