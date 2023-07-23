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Россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Швеции

Источник:
Sibnet.ru
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Российский теннесист Андрей Рублев
Фото: si.robi / CC BY-SA 2.0

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл четвертую ракетку мира норвежца Каспера Рууда в финале турнира в шведском Бостаде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0 в пользу 25-летнего Рублева. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

В этом сезоне Рублев уже в пятый раз выходит в финал турнира ATP, победителем он стал 14-й раз в карьере.

Рублев — седьмая ракетка мира. Его соперник Рууда при этом является четвертой ракеткой мира, он становился победителем турниров ATP 10 раз.

Призовой фонд турнира составляет 560 тысяч евро.

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