Папа Римский предложил Патриарху Кириллом встречу в аэропорту Москвы

Папа Римский Франциск предложил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из московских аэропортов, сообщил в председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку», — сказал ТАСС Севастьянов.

По его словам, первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому сейчас можно провести аналогичную встречу.

«Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября», — отметил Севастьянов.

Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.