НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Папа Римский предложил Патриарху Кириллом встречу в аэропорту Москвы

Источник:
ТАСС
233 2
Папа Римский Франциск
Фото: governortomwolf / Attribution License

Папа Римский Франциск предложил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из московских аэропортов, сообщил в председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку», — сказал ТАСС Севастьянов.

По его словам, первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому сейчас можно провести аналогичную встречу.

«Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября», — отметил Севастьянов.

Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.

Еще по теме
Зеленский призвал к переносу Рождества на 25 декабря назло России
Патриарх Кирилл назвал способ преодоления стресса
Украинская православная церковь перешла на новый календарь
РПЦ утвердила молитву для ищущих работу
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Женщина едва не погибла из‑за секс‑игрушки в аппарате МРТ
Украина начала эвакуацию Харькова
Путин раскрыл потери России от зерновой сделки
Россия «выключила» украинские HIMARS
Обсуждение (2)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

scorpion2777

Если быть точнее, то престарелая, дряхлая правящая верхушка во главе с Бидоном желает утащить весь мир...

saxat

Вот я поржал с утра почитав первые комментарии чубатых, какие у них объятия 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Какая солидарность...

Uynachalnica

Муся, ты хоть раз в конституцию заглядывал? Ст. 6, п. 3. Гражданин Российской Федерации не может быть...

korvinsS

Че думаешь войдешь в золотой миллиард?)