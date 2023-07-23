США отказались от идеи передачи Киеву дальнобойных ракет

США в ближайшее время не изменят своего решения об отказе отправлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева, приводит РИА Новости содержание статьи.

Основное беспокойство у чиновников вызывает ограниченность числа ракет этого типа на складах Пентагона. По данным издания, с начала производства их сделали около 4 тысяч, 900 были проданы союзникам, еще часть была израсходована во время военной кампании в Ираке.

Американские СМИ ранее сообщили, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.