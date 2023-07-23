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США отказались от идеи передачи Киеву дальнобойных ракет

Источник:
РИА Новости
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Американская оперативно-тактическая ракета ATACMS
Фото: НеизвестенUnknown author

США в ближайшее время не изменят своего решения об отказе отправлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева, приводит РИА Новости содержание статьи.

Основное беспокойство у чиновников вызывает ограниченность числа ракет этого типа на складах Пентагона. По данным издания, с начала производства их сделали около 4 тысяч, 900 были проданы союзникам, еще часть была израсходована во время военной кампании в Ираке.

Американские СМИ ранее сообщили, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.

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Топ комментариев

scorpion2777

Если быть точнее, то престарелая, дряхлая правящая верхушка во главе с Бидоном желает утащить весь мир...

saxat

Вот я поржал с утра почитав первые комментарии чубатых, какие у них объятия 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Какая солидарность...

Uynachalnica

Муся, ты хоть раз в конституцию заглядывал? Ст. 6, п. 3. Гражданин Российской Федерации не может быть...

korvinsS

Че думаешь войдешь в золотой миллиард?)