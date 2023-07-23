Зеленскому на Западе тайно сообщили, что не верят в победу ВСУ

Лидеры западных стран в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене дружно говорили о том, что не верят в победу украинской армии на поле боя, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники

В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

И в это время президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи заверял западных партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты».

Зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине, считает бывший американский дипломат Филипп Зеликов.