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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленскому на Западе тайно сообщили, что не верят в победу ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Лидеры западных стран в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене дружно говорили о том, что не верят в победу украинской армии на поле боя, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники

В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

И в это время президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи заверял западных партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты».

Зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине, считает бывший американский дипломат Филипп Зеликов.

Тема: Военная операция на Украине
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