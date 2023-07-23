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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский адмирал призвал НАТО атаковать корабли ВМФ России

Источник:
РИА Новости
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США должны сопровождать корабли с зерном в Черном море и в случае угрозы открывать огонь по российским кораблям, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.

«НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна, и у них достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Черном море (Болгарией, Румынией и Турцией)», — приводит РИА Новости заявление Ставридиса.

Адмирал, участвовавший в операции «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, считает, что аналогичную операцию можно провести и сейчас для сопровождения грузов с зерном.

По его словам, альянс должен выступить с предупреждением в адрес Черноморского флота России и «открывать ответный огонь» в случае атаки на корабли, которые якобы будут перевозить зерно.

Тема: Военная операция на Украине
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