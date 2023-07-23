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Врач перечислил вредные для мужской потенции продукты

Источник:
«Газета.ру»
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Фастфуд, алкоголь и сладости пагубно влияют на мужскую потенцию, предупредил дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Самую большую опасность для потенции представляет фастфуд. Бургеры, и картошка фри содержат большое количество простых углеводов, трансжиров и усилителей вкуса. Ожирение и повышенный холестерин могут привести к атеросклерозу и иным болезням, вызывающим эректильную дисфункцию.

«Кроме того, жирная пища негативно влияет на выработку тестостерона — мужского гормона, который отвечает за либидо и сексуальную активность», — цитирует «Газета.ру» Иванова.

Один гамбургер снижает уровень тестостерона на 25% и последующие четыре часа он синтезируется медленнее. Если употреблять фастфуд на регулярной основе, уровень этого гормона будет находиться на низких показателях, отмечает.

Для потенции также опасен и алкоголь. Примерно пять банок пива снижают тестостерон на 23%. К снижению потенции ведет потребление продуктов с высоким содержанием сахара. В их числе кондитерские изделия, газированные напитки, пакетированные соки.

Они  увеличивают риск развития сахарного диабета, который является еще одной из причин эректильной дисфункции, заключил врач.

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pepelmetal

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