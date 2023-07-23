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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин сообщил о рекордных потерях ВСУ в западной технике

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска за прошедшие сутки уничтожили рекордное количество западной боевой у украинской армии, сообщил президент России Владимир Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что, по его данным, за один бой уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП M2A2 Bradley.

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — согласился Путин. «С той стороны просто действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной», — отметил президент России.

По его словам, безвозвратные потери украинских сил с начала попыток контрнаступления 4 июня уже превысили 26 тысяч человек.

Тема: Военная операция на Украине
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