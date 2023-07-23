Россия нанесла ракетные удары по целям в районе Одессы

Российские войска в воскресенье, 23 июля нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, говорится в сообщении Минобороны России.

Вооруженные силы России «нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса», сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что на пораженных объектах находились иностранные наемники. «Все спланированные к удару цели уничтожены», — отметили в Минобороны.

В ночь на 23 июля в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти сообщали о работе ПВО.

Российские военные наносят «удары возмездия» по Одессе после атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля.