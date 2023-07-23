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Подсевшие на кокаин акулы появились у берегов США

Источник:
Sibnet.ru
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Большая белая акула
Фото: Bruce / CC BY 2.0

Акулы в Мексиканском заливе у берегов Флориды стали пожирать, брошенные в океан наркоторговцами пакеты с кокаином, об этом все чаще сообщают местные рыбаки.

Каждый год на побережье Флориды выносит большие контрабандного кокаина. Морской биолог Том Хирд и эколог Трейси Фанара проверили достоверность разговоров об обезумевших от наркотиков акулах. 

Хирд и Фанара нырнули под воду и заметили, что некоторые акулы ведут себя странно. Акула-молот, которая обычно избегает людей, бросилась прямо на них. Песчаная акула плавала узкими кругами, пристально следя за объектом, которого не было, приводит New York Post слова ученых.

Затем они проверили, как акулы реагируют на брошенные в воду пакеты, которые по размеру и форме были похожи на тюки с кокаином. Ученые были потрясены, как акулы бросаются и кусают их.

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Жизнь #Звери
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