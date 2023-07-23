Байден 30 лет назад предрек свою смерть до 2020 года

Джо Байден в 1991 году на встрече со студентами Детройтского юридического колледжа заявил, что не доживет до 2020 года.

Байден более три десятка лет назад, будучи сенатором, сделал «поразительное» предсказание о том, что к 2020 году его «не будет в живых», пишет New York Post.

Издание привело архивную видеозапись с того выступления. «В 2020 году, по всей видимости, я уже умру», — сказал тогда нынешний президент США.

Байден — самый пожилой президент в истории США. В 2023 году ему исполнится 81 год. Несмотря на это он собрался баллотироваться на второй срок.