Запад не сумел «продавить» осуждение России на саммите G20

Страны G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за попыток Запада включить в него осуждение военной операции России на Украине.

Встреча министров энергетики стран «двадцатки» прошла в Гоа, ее темой было заявлено развитие чистой энергетики и энергетический переход.

В примечании к тексту указано, что Россия согласна со всеми положениями, кроме тех пунктов, которые касаются украинского конфликта. «В ходе встречи Россия выразила свое особое мнение о ситуации на Украине, геополитической напряженности и санкциях», — приводит ТАСС содержание документа.

«Китай заявил, что G20 не является подходящей платформой для решения вопросов безопасности, и выступил против включения контента, связанного с геополитикой».