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Польша не пустила на теннисный турнир россиянку Звонареву

Источник:
Sibnet.ru
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Российская теннисистка Вера Звонарева
Российская теннисистка Вера Звонарева
Фото: si.robi / CC BY-SA 2.0

Польские власти отказались допустить российскую теннисистку Веру Звонареву для участия в турнире в Варшаву.

«Россиянка, числящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка», — приводит РИА Новости заявление МИД Польши.

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением в связи с этим инцидентом.

«Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Вера покинула Польшу, мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — сказали в ассоциации.

Россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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