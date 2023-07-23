Польша не пустила на теннисный турнир россиянку Звонареву

Польские власти отказались допустить российскую теннисистку Веру Звонареву для участия в турнире в Варшаву.

«Россиянка, числящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка», — приводит РИА Новости заявление МИД Польши.

Женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением в связи с этим инцидентом.

«Безопасность и благополучие всех игроков — главный приоритет WTA. Вера покинула Польшу, мы будем изучать этот вопрос в дальнейшем», — сказали в ассоциации.

Россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.