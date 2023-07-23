Президент Белорусии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербурге для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президенты Беларусии и России в воскресенье, 23 июля проведут переговоры, о которых договаривались ранее. Этот визит ранее анонсировал Лукашенко на своей пресс-конференции. «Мы в ближайшее время договорились встретиться», — сказал он.

Сообщалось, что «будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства».

Обсуждены будет также вопросы безопасности, международной повестки, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению, уточнила пресс-служба Лукашенко.