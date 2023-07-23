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Тело пропавшего в Кемерове ребенка нашли рядом с домом

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники правоохранительных органов нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего в Кемерове в субботу, 22 июля, говорится в сообщении следственного управления СК по Кемеровской области — Кузбассу.

«В ходе поисковых мероприятий тело мальчика было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего», — сказано в сообщении.

Трагедия произошла в жилом районе Кедровка Рудничного района Кемерова. По данным следствия, ребенок в субботу около 17.00 (13.00 мск) вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя малолетними детьми, и не вернулся.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

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