Российские войска отразили атаки на четырех направлениях

Подразделения Южной группировки российских сил отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. Огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях», - сказал РИА Новости Астафьев.

Разведка российских подразделений своевременно вскрыла выдвижение атакующих украинских подразделений. Благодаря этому бронетехника противника была уничтожена до начала выхода на рубеж атаки.

Армейская авиация группировки и противотанковые ракетные комплексы мотострелков 3-го армейского корпуса поразили три танка противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещи.

Артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет в районе Верхнекаменского, а в районе Измайловки — 152-миллиметровое орудие 2А65 «Мста-Б», уточнил Астафьев.