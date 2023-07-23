НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска отразили атаки на четырех направлениях

Источник:
РИА Новости
281 0

Подразделения Южной группировки российских сил отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Марьинском направлениях. Огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях», - сказал РИА Новости Астафьев.

Разведка российских подразделений своевременно вскрыла выдвижение атакующих украинских подразделений. Благодаря этому бронетехника противника была уничтожена до начала выхода на рубеж атаки.

Армейская авиация группировки и противотанковые ракетные комплексы мотострелков 3-го армейского корпуса поразили три танка противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клещи.

Артиллерия группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый миномет в районе Верхнекаменского, а в районе Измайловки — 152-миллиметровое орудие 2А65 «Мста-Б», уточнил Астафьев.

Тема: Военная операция на Украине
Военкор Ростислав Журавлев погиб в зоне СВО
Трамп назвал безумием идею включить Украину в НАТО
Пентагон заявил о хищениях западного оружия на Украине
Подпольщик сообщил об уничтожении иностраннных наемников в Николаеве
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российские войска нанесли удары возмездия за Крымский мост
Украина начала эвакуацию Харькова
Путин раскрыл потери России от зерновой сделки
Европа поссорилась с Америкой из-за Украины
Обсуждение (0)
Картина дня
Лукашенко прибыл в Санкт‑Петербург для встречи с Путиным
Российские войска отразили атаки на четырех направлениях
Тело пропавшего в Кемерове ребенка нашли рядом с домом
Польша не пустила на теннисный турнир россиянку Звонареву
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
39
Школьников заставят заниматься общественно-полезным трудом
38
Путин приказал нанести удар возмездия за Крымский мост
33
Путин продлил ответные санкции против Запада
32
Подпольщик сообщил об уничтожении иностраннных наемников в Николаеве
29
Власти решили не повышать призывной возраст с 18 лет