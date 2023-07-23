Шестилетний ребенок пропал в Кемерове

Шестилетний мальчик в Кемерове вышел за пределы
приусадебного участка и пропал, говорится в сообщении СУ СК РФ по Кемеровской
области — Кузбассу.
Мальчик пропал в жилом районе «Кедровка» Рудничного района
областного центра в субботу, 22 июля около 17.00 по местному времени. Он вышел
за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с
родителями и тремя другими малолетними детьми, и домой не вернулся, уточнили в
СК.
Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная
группа, в состав которой входят следователи-криминалисты, сказано в сообщении.
В поисках ребенка задействовали сотрудников правоохранительных органов, спасателей МЧС и волонтеров.
Позднее стало известно, что тело пропавшего мальчика нашли в водоеме недалеко от его дома