Шестилетний ребенок пропал в Кемерове

Шестилетний мальчик в Кемерове вышел за пределы приусадебного участка и пропал, говорится в сообщении СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

Мальчик пропал в жилом районе «Кедровка» Рудничного района областного центра в субботу, 22 июля около 17.00 по местному времени. Он вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, и домой не вернулся, уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа, в состав которой входят следователи-криминалисты, сказано в сообщении.

В поисках ребенка задействовали сотрудников правоохранительных органов, спасателей МЧС и волонтеров.

Позднее стало известно, что тело пропавшего мальчика нашли в водоеме недалеко от его дома