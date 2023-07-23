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Шестилетний ребенок пропал в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
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Шестилетний мальчик в Кемерове вышел за пределы приусадебного участка и пропал, говорится в сообщении СУ СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

Мальчик пропал в жилом районе «Кедровка» Рудничного района областного центра в субботу, 22 июля около 17.00 по местному времени. Он вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, и домой не вернулся, уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа, в состав которой входят следователи-криминалисты, сказано в сообщении.

В поисках ребенка задействовали сотрудников правоохранительных органов, спасателей МЧС и волонтеров. 

Позднее стало известно, что тело пропавшего мальчика нашли в водоеме недалеко от его дома

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