Работницы московского ТЦ сварились в кипятке

Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По данным экстренных служб, все погибшие были женщинами и работали в гипермаркете «Глобус гурмэ», передает ТАСС. Также в результате ЧП ожоги получили десять человек. Девять из них госпитализированы, один направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц).

Шестиэтажный ТЦ «Времена года» площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы был открыт в 2007 году. Согласно данным официального сайта, в ТЦ расположено более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном.

В 2013 году объект приобрел инвестиционный фонд RPHF, учрежденный в 2008 году холдингом RD Group Гагика Адибекяна. Руководителем галереи «Времена года» в 2017 году была назначена Лилит Адибекян — дочь Гагика Адибекяна.